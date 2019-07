Incidente in superstrada Fi-Pi-Li: fino a 6 km di coda

Forti disagi questa mattina per chi voleva andare al mare utlizzando la superstrada Fi-Pi-Li. A seguito di un incidente, che ha coinvolto 4 vetture che si sono tamponate, per fortuna senza che vi siano a quanto pare feriti gravi, si sono formate fino a 6 chilometri di coda in direzione di Livorno.

L'incidente è avvenuto tra Montopoli e Pontedera, al km 53 della superstrada, intorno alle 10:30 del mattino. Il traffico è poi lentamente tornato regolare, dopo i soccorsi intervenuti sul posto, nel corso della mattinata.