Traffico e incidenti stradali: disagi sul Viadotto e lungo i Viali

Stamani a causa di un incidente disagi e rallentamenti alla viabilità sui lungarni Aldo Moro e Colombo in ingresso città. Traffico intenso anche sui viali. I lettori segnalano disagi anche lungo il Viadotto dell'Indiano. Ingorhi anche nella zona di Careggi dopo che ieri c'è stata la rottura di un tubi dell'acqua lungo viale Morgagni imponendo la chiusura della corsia di viale Morgagni nella direttrice fra via Cesalpino verso piazza Dalmazia. Intanto fino alla fine del mese per i lavori della tramvia rimangono i restringimenti per lavori in via Gordigiani - via Buonsignori.