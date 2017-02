Campi Bisenzio: sostanza oleosa lungo Via Lucchese

Questa mattina, intorno alle 7, una sostanza oleosa è stata sversata in strada lungo Via Lucchese (direzione Campi Bisenzio) all'altezza della Motorizzazione civile. A seguito del quale un Suv avrebbe perso il controllo andando a sbattere contro una barriera della carreggiata.

"Ho subito comunicato alla sala radio questo episodio – spiega il sindacalista FAISA-CISAL di Ataf Massimo Milli – per evitare che, passandoci, qualcuno in scooter potesse farsi male. Io ho sentito che all'autobus, quello da 18 metri, andavano via le ruote". Dopo circa 50 minuti sopra la sostanza sarebbe stata gettata del materiale assorbente.