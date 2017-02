Coda di quasi 5 chilometri, in direzione Firenze, lungo la superstrada Fi-Pi-Li, fra gli svincoli di Empoli Est/Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina per un incidente che ha coinvolto alcuni mezzi poco dopo lo svincolo di Ginestra. La situazione è in fase di normalizzazione.

