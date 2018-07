Incidente in Fi-Pi-Li, camper si ribalta: 3 feriti, code verso Firenze

Incidente questo pomeriggio sulla superstrada Fi-Pi-Li, all'altezza dell'uscita Empoli Est, direzione Firenze, dove un camper si è ribaltato. Tre persone risultano ferite: un adulto e due bambini. Per fortuna nessuno sarebbe in gravi condizioni.

Per chi proviene da Livorno, l'uscita Empoli est è stata momentaneamente chiusa. Tra Empoli Ovest e Montelupo Fiorentino, in direzione di Firenze, si sono registrate code fino a 5 km (così scrive Muoversi in Toscana info intorno alle 18).