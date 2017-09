Incidente sulla Siena-Firenze: traffico bloccato sulla superstrada

A causa di un incidente il traffico è provvisoriamente bloccato sul raccordo autostradale “Siena-Firenze”, in direzione del capoluogo toscano. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un autoarticolato che si è ribaltato occupando l’intera carreggiata. I veicoli in direzione Firenze vengono deviati temporaneamente allo svincolo di San Donato.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare il prima possibile le normali condizioni di viabilità.