Sesto Fiorentino: tir sbaglia strada e si incastra in centro

Nel pomeriggio un autoarticolato si è incastrato tra le case del centro di Sesto Fiorentino. Il conducente, un cittadino straniero, ha ammesso di essersi perso (forse confuso anche dal navigatore satellitare) inboccando poi con la motrice la svolta tra Via Volta e Via Gramsci. Il rimorchio è però rimasto bloccato nella curva. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco con una gru. L'intento, dopo aver staccato la motrice, è quello di allineare il rimorchio in strada per poi permettergli di uscire dal centro abitato. Sul posto anche la polizia municipale che si sta occupando della viabilità.