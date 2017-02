Sesto, scontro tra auto e scooter: muore 65enne

Un uomo di 65 anni è morto, ieri pomeriggio, a seguito dell'impatto tra lo scooter sul quale viaggiava ed un auto. L'incidente è avvenuto a Sesto Fiorentino, in viale Primo Maggio.

A quanto pare, entrambi i mezzi viaggiavano nella stessa direzione, ancora da ricostruire con esattezza le dinamiche dell'incidente. Il 65enne, residente a Sesto, sposato e con due figli, ha sbattuto violentemente sull'asfalto, ed è morto sul colpo.

Al volante della vettura c'era un uomo di 80 anni, fiorentino, rimasto in stato di shock. Per lui, nell'attesa di ricostruire la dinamica dell'accaduto, è scattata una denuncia per omicidio colposo stradale