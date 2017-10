Viaggia su scooter rubato, provoca incidente e scappa: nei guai un 17enne

Era alla giuda di uno scooter rubato, si è schiantato contro un altro scooter ed è scappato senza prestare soccorso. Protagonista dell'accaduto è un 17enne fiorentino. L'incidente è avvenuto all'altezza del sottopasso del Gignoro mercoledì sera, 4 ottobre, ma la notizia si è diffusa soltanto oggi.

A quanto ricostruito dalla polizia municipale, il giovane dopo l'incidente si è dato alla fuga a piedi, abbandonando il mezzo, risultato rubato, a poca distanza dall'incidente (l'uomo alla guida dell'altro scooter è stato soccorso dal 118 ed è risultato ferito per fortuna in maniera non grave).

Poco dopo è stato il padre stesso del ragazzo ha telefonare alla polizia municipale, spiegando che il giovane era scappato per paura. Il ragazzo è stato quindi rintracciato e ha confermato di essere stato lui alla guida del ciclomotore rubato, senza però spiegare come e perché lo avesse a disposizione. Per lui è scattata la denuncia al Tribunale dei Minori per ricettazione ed omissione di soccorso.