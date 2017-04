San Piero a Sieve, brutale scontro nella notte

I carabinieri del distaccamento di Borgo San Lorenzo è intervenuta la notte tra venerdì 7 e sabato 8 aprile, intorno alle ore 01.50, in via Ilaria Alpi a San Piero a Sieve, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto.

I passeggeri sono stati estratti dai vigili del fuoco e portate in ospedale dal 118. L'intervento si è concluso intorno alle ore 04.30.