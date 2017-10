Incidente stradale a Scandicci: muore 15enne

Incidente mortale, intorno alle 12, a Scandicci nella zona di Badia a Settimo. Un 15enne di nazionalità serba, residente a Firenze, viaggiava in scooter tra via Borgo ai Fossi e via dei Pratoni quando si è scontrato con un autocarro ad una rotatoria. I soccorritori non sono riusciti a salvarlo: il ragazzo sarebbe deceduto sul posto. Ferita una coetanea che era con lui in sella allo scooter. La 15enne è stata accompagnata all'ospedale di Torregalli: non sarebbe in gravi condizioni. Il conducente del camion è stato sottoposto ad alcoltest ed è risultato negativo. Sul posto la polizia municipale che sta ricostruendo l'accaduto.