Incidente a Sanremo, pedoni travolti da un'auto: grave 18enne fiorentino

Ieri pomeriggio grave incidente in corso Matuzia a Sanremo. Un'auto, una Opel Astra, ha travolto tre pedoni che attraversavano sulle strisce. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Uno dei feriti, un ragazzo fiorentino di 18 anni, è finito sotto l'auto dopo aver sfondato il parabrezza della berlina. Sul posto il 118. Il giovane è stato portato in ospedale in gravi condizioni.

Ferito grave anche un altro dei coinvolti: un turista milanese di 59enne che passeggiava accanto a una donna. Il guidatore, in stato di choc a seguito del sinistro, è stato sottoposto ai controlli medici per verificare l'eventuale guida in stato di ebbrezza. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi.