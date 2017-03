Incidente in Valdelsa: autocisterna si ribalta, ferito il conducente / FOTO

Squadre dei comandi dei vigili del fuoco di Firenze e Siena stanno intervenendo sulla strada regionale 429 bis, tra Certaldo e Poggibonsi, per il ribaltamento di una autocisterna.

Il conducente del mezzo è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso per ustioni in varie parti del corpo. Il mezzo trasportava circa 30mila litri di ipoclorito di sodio che dovranno essere travasati prima di procedere alla rimozione.

A causa dell'incidente la strada rimarrà chiusa per diverse ore così da consentire la pulizia e la rimozione del mezzo. Il transito è stato quindi dirottato sulla cosiddetta circonvallazione interna, ovvero: via Toscana, Falcone e Borsellino, Caduti del lavoro.