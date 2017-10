Pratolino, donna investita

Una donna di 28 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada per entrare nel parco di villa Demidoff, a Pratolino. E' successo ieri intorno a mezzogiorno. La giovane, dal parcheggio, si stava dirigendo nel parco della Villa. Un'auto, proveniente dal Mugello e diretta verso Firenze, si è fermata per far attraversare la carreggiata alla giovane; un'altra automobile, sempre dal Mugello, veniva a velocità sostenuta, non è riuscita a evitare l'auto ferma in prossimità delle strisce. Dopo il tamponamento quest'ultima ha travolto la giovane donna.

Sul posto i carabinieri e l’equipaggio del 118 della Misericordia di Vaglia. La giovane è stata soccorsa e portata all’ospedale di Careggi in codice giallo.