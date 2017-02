Incidente a Porta al Prato tra uno scooter e un bus 

Nel pomeriggio incidente a Porta al Prato. Un bus e uno scooter sono venuti in contatto all'angolo tra Viale Belfiore e Via delle Porte Nuove. Il conducente dello scooter è stato soccorso dai sanitari del 118. Non sarebbe in gravi condizioni. Inevitabili alcune ripercussioni alla viabilità in entrambi i sensi di marcia con alcuni disagi anche per gli automobilisti provenienti da Via della Scala.