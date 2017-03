Incidente sul Ponte all'Indiano: traffico in tilt / FOTO

Per un incidente sul Viadotto dell'Indiano, verificatosi questa mattina, si registrano rallentamenti verso l'Isolotto. Il sinistro è avvenuto subito dopo la rampa di accesso da via Pistoiese e per effettuare i rilievi e ripulire la strada è stato necessario chiudere per un po' una corsia di marcia.

Il transito è tornato regolare, su due corsie, poco dopo le 9. Pesanti le ripercussioni sul traffico di tutta la zona. Un incidente simile, sempre sul ponte all'Indiano e con forti ripercussioni sul traffico, si era verificato ieri mattina.