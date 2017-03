Incidente sul Ponte all'Indiano: traffico bloccato | FOTO

Stamani sul Viadotto dell'Indiano si è verificato un incidente che ha coinvolto cinque veicoli. Non ci sono feriti ma si viaggia su una sola corsia verso l'Isolotto e si registrano ripercussioni sul traffico e code. Rallentamenti anche sull'altra direttrice, sulla rampa di accesso da via Pistoiese verso l'Isolotto e su tutta l'area di Peretola. Sul posto più pattuglie della polizia municipale. In totale sono al momento sono sette i chilometri di coda segnalati dalla polstrada sull'A11, tra Prato Est e Peretola.