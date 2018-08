Piazzale Michelangelo: auto finisce contro un albero / FOTO

In serata un'auto è finita contro un albero in Viale Galileo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente dell'utilitaria dall'abitacolo e l'hanno affidato ai sanitari del 118. I vigili del fuoco hanno provveduto anche a mettere in sicurezza l'area.

Fortezza da Basso

Piccoli disagi alla viabilità anche alla Fortezza da Basso dove si stanno svolgendo lavori di riasfaltatura all'imbocco del sottopasso Strozzi-Strozzi con restringimento di carreggiata nel sottopasso di Viale Strozzi.