Piazza Libertà, maxi ribaltamento | FOTO

Maxi ribaltamento intorno alle cinque della mattina di sabato 14 gennaio in piazza Libertà. Il conducente dell'auto, forse in stato di ebrezza, ha perso il controllo del mezzo, a causa del ghiaccio sulla strada, impattando così con lo spartitraffico per poi catapultarsi contro due veicoli in sosta, di cui uno con persone a bordo.

Due le persone rimaste ferite che sono state trasportate all'ospedale Santa Maria Nuova in codice verde. Sul posto oltre a due ambulanze e un'automedica del 118 anche i vigili urbani.