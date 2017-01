Incidente tra i capannoni: bimbo investito da un'auto all'Osmannoro

Ieri pomeriggio un bambino cinese è stato investito da un'auto tra i capannoni di via Giuseppe di Vittorio. Il piccolo, di appena venti mesi, sarebbe stato travolto da una monolume in retromarcia mentre giocava in un piazzale insieme ad altri bambini. Le sue condizioni, apparse subito gravi, riporterà numerose fratture, hanno reso necessario il trasporto immediato all'ospedale pediatrico Meyer. Le condizioni del piccolo - che non è in pericolo di vita – sono stabili. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia municipale che ha effettuato i rilievi e denunciato per lesioni il conducente della vettura, un cittadino cinese.