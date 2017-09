Incidente auto-moto in Mugello: centauro perde la vita

Il personale del 118 ha cercato di rianimarlo per diverso tempo ma non c'è stato niente da fare. Ieri pomeriggio un motociclista di 34 anni si è spento sul passo della Colla.

L'uomo, originario di Verona, stava facendo un giro in moto con degli amici tra i comuni di Borgo San Lorenzo e Marradi. Intorno alle 14 lo scontro tra il centauro e un'auto, una Volkswagen Passat alla cui guida c'era un uomo di Ravenna.

Il 34enne andava in direzione di Marradi mentre il ravennate procedeva in direzione opposta. L'impatto è avvenuto in una semicurva. Ancora tutta da capire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ronta (frazione di borgo San Lorenzo) e un'ambulanza del 118.

In serata i carabinieri sono riusciti a contattare i familiari del centauro grazie ai colleghi veronesi. I veicoli sono stati sequestrati.