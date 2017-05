Incidenti stradali: auto in un burrone, in 4 illesi per miracolo

Un'auto è finita in burrone in località Gamogna, nel comune di Marradi, non lontano da Firenze, nella tarda serata di ieri, venerdì 12 maggio, per cause ancora da accertare.

Sul posto, oltre a polizia municipale e 118, sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze, assieme al personale del nucleo Speleo Alpino Fluviale, che hanno recuperato, in un difficile intervento, le 4 persone a bordo dell'auto. Conseguenze solo lievi, per fortuna, per i quattro.