Incidenti, morto in scooter sul lungarno Soderini: si cercano testimoni

La polizia municipale cerca testimoni dell'incidente mortale avvenuto lo scorso sabato 29 luglio in lungarno Soderini, all'altezza della sede della Croce Rossa Italiana, alle 1:18 circa.

In particolare si cerca una coppia (uomo e donna) che a bordo di uno scooter di colore chiaro (forse bianco) ha transitato alcuni istanti dopo l'evento.

Il conducente dello scooter si è fermato davanti alla Croce Rossa lato Spalletta Arno, la passeggera donna è scesa e il conducente ha fatto inversione di marcia ritornando sul luogo del sinistro. Alcuni istanti dopo l'uomo è ritornato davanti al cancello della Croce Rossa, sempre con il motociclo, e ha suonato il campanello.

“Chi si riconoscesse in questa descrizione – è l'appello della polizia municipale - è pregato di mettersi in contatto con il Reparto Incidenti Stradali allo 055/3283470 (orario ufficio) e chiedere dell'ispettore Noccioli o del commissario Berti. La Polizia Municipale ringrazia per la preziosa collaborazione”. Nell'incidente è morto un uomo di 35 anni.