Lungarno: incidente, muore un 35enne in scooter

Un 35enne è morto la notte scorsa in seguito ad un incidente stradale sul Lungarno Soderini.

Lo scooter al quale era in sella ha sbattuto violentemente, per cause in via di accertamento da parte della polizia municipale, contro la parte posteriore di un furgone regolarmente parcheggiato. Lo scooterista, soccorso dal 118, è stato portato all''ospedale di Careggi in codice rosso, ma è morto poco dopo il ricovero. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati per condurre gli accertamenti.