Incidente stradale a Lastra a Signa: muore 68enne

Un uomo di 68 anni è morto questa mattina, in via Gramsci, a seguito di un incidente stradale con la propria auto. La notizia è stata diffusa da La Nazione nel tardo pomeriggio di oggi e confermata da fonti sanitarie.

Sul posto sono intervenuti, polizia municipale, carabinieri e 118 - l'intervento dei sanitari è stato registrato alle 9:42 del mattino - ma per i soccorritori non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Ancora non chiare le dinamiche dell'incidente, ma non risulterebbe coinvolta nessuna altra vettura.

L'uomo, pensionato, per cause ancora da accertare avrebbe infatti perso il controllo della propria auto finendo per schiatarsi contro una vettura in sosta.