Incidente all'Isolotto: scontro tra utilitarie, in cinque in ospedale / FOTO

Ieri pomeriggio, poco prima delle 18 e trenta, incidente stradale tra due auto all'Isolotto. Due utilitarie si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano Via Baccio Bandinelli. Nel sinistro sono rimaste coinvolte cinque persone: tutti sono stati accompagnati in ospedale, due bambini sono stati portati al pediatrico Meyer. Le condizioni dei feriti non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia municipale, tre ambulanze e un mezzo dei vigili del fuoco.