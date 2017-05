Incidenti stradali, chiusa via Sansovino: code all'Isolotto

Per un incidente avvenuto in via del Sansovino, all'Isolotto, si sono registrati questa mattina pesanti rallentamenti in viale Etruria, in ingresso città. La Polizia Municipale è sul posto per i rilievi del caso.

Piazza Batoni è stata chiusa in direzione centro città. Chiuso dai vigili temporaneamente anche lo stesso viale Sansovino. Pesanti ripercussioni sul traffico, deviato su via Palazzo dei Diavoli e via del Bronzino. Code anche su viale Talenti. La viabilità è stata poi regolarmente ripristinata.