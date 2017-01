Incidente stradale: auto ribaltata rischia di cadere in autostrada | FOTO

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti questa nella notte tra sabato 14 e domenica 15 gennaio in località Antella all'altezza dell'autogrill area di servizio Chianti sulla A1, per il recupero di un'auto che dopo essersi ribaltata rischiava di cadere nella sottostante autostrada.

Nell'auto non c'era nessuna persona in quanto, da notizie informali da verificare a cura delle forze dell'ordine, sembrerebbe che il conducente dopo l'incidente sia andato via a piedi a casa.

