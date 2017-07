Incidente mortale, 58enne muore bruciato vivo nella sua auto / FOTO

Si chiamava Domenico Tripodi, aveva 58 anni e viveva a Castelfiorentino, l'uomo che ieri sera è morto bruciando vivo all'interno della sua autovettura.

Viaggiava da solo verso le 22 è finito con la sua Audi A1 contro un albero all'altezza della località Le Piscine nel comune di San Miniato in provincia di Pisa. L'impatto è stato violento e l'auto si è immediatamente incendiata non lasciando via di scampo all'autista. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto hanno spento le fiamme e recuperato i resti di chi era al volante.

Sono incorso indagini da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco per capire la dinamica dell'incidente e perché l'auto abbia preso fuoco.