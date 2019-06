Incidente in A1: code in autostrada

Lunghe code nel pomeriggio sull'autostrada del Sole. Un incidente, in direzione Roma, ha visto un incollonamento di 6 chilometri tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sempre in A1 code di 9 chilometri per un camion in avaria tra Calenzano ed il bivio con la A1 Direttissima.

