Incidente a Fucecchio: muore lungo la Via Sanminiatese

Questa mattina, intorno alle 11, grave incidente lungo in Via Sanminiatese nella frazione di San Pierino di Fucecchio. Un 60enne, Moreno Guerri, a bordo di una moto si è scontrato con un'auto di fronte al distributore di carburante Tamoil. L'impatto tra i due mezzi sarebbe stato frontale non lasciando scampo al centauro. Inutili le manovre di soccorso. Sul posto sono intervenuti l'auto medica della Asl e le ambulanze di Misericordia e Pubblica Assistenza. La polizia municipale ha effettuato i rilievi per stabilire la dinamica sull'accaduto.