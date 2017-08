Incidente stradale a Montespertoli: frontale tra due auto, un ferito grave

Nella mattina di sabato 12 agosto due persone sono rimaste ferite, una in modo grave, a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale Volterrana Nord a Montagnana località di Montespetoli.

Secondo le prime ricostruzioni l'auto che viaggiava sulla via provinciale si è scontrata con quella che stava uscendo da un distributore di benzina. I conducenti sono stati soccorsi dall'ambulanza del 118 e della misericordia di Montelupo. Uno dei feriti è stato trasportato al pronto soccorso di Empoli, mentre l'altro, un uomo di 87 anni, in gravi condizioni è stato raggiunto dall'elisoccorso Pegaso per essere portato d'urgenza a Careggi. Sul posto la polizia municipale.