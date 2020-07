Incidente stradale: chilometri di coda in FiPiLi

Giornata di fuoco per la Strada di Grande Comunicazione Firenze-Livorno nel giorno, e nell'orario, di punta per i rientri. Traffico bloccato in FiPiLi, dalle 17:30 circa, a causa di un incidente tra lo svincolo di Pontedera-Ovest Ponsacco e Pontedera Est. Più di 7 chilometri di coda in direzione Firenze.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pochi minuti dopo Muoversi in Toscana ha segnalato un altro incidente tra Montopoli Valdarno e Pontedera Est (tra i Km 46 e 48) con 2 km di coda.