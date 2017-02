Incidente a Empoli: ubriaco aggredisce i soccorritori

Il weekend scorso un cittadino albanese è stato arrestato dopo un incidente stradale. Infatti il 53enne, già noto alle forze dell'ordine, ha aggredito i carabinieri che lo stavano soccorrendo dopo un sinistro. L'uomo, ubriaco, aveva perso il controllo dell'auto ed era uscito fuori dalla carreggiata della Via Senese Romana. Quando i militari lo hanno soccorso, l'uomo, complice anche l'alcol, ha cominciato a spintonarli e ne ha colpito uno al volto. E' finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale.