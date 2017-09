Auto si ribalta in FiPiLi: paura per l'attore Gianmaria Vassallo

Grande spavento stamani per Gianmaria Vassallo dopo che la fidanzata dell'attore fiorentino è rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo la superstrada Fi-Pi-Li. La compagna di Vassallo si trovava alla guida di un'utilitaria quando è stata coinvolta nel sinistro, a seguito del quale la sua vettura si è ribaltata all'altezza di Empoli ovest. La giovane è stata accompagnata in codice giallo in ospedale. E' in buone condizioni. Il fidanzato l'ha subito raggiunta. Postando poi una foto su Facebook per rassicurare amici e parenti.