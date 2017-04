Cinghiali in città: incidente stradale per Caterina Biti

Incidente stradale per il presidente del Consiglio comunale Caterina Biti, caduta dallo scooter dopo che due cinghiali le hanno attraversato la strada in Via di Soffiano. La Biti, precisa la Repubblica, ha riportato una frattura al naso e una costola incrinata.



Un episodio, non è il primo in Toscana, sarebbero 500 i sinistri legati agli ungulati, che porta con sè anche qualche commento. “Ecco i risultati della nuova legge sugli ungulati – dichiara Luca Giannozzi, presidente dell'Unione agricoltori di Firenze - varata dalla Regione Toscana. Crescono gli avvistamenti, i danni e gli incidenti in tutta le Regione. Ci chiediamo cosa ancora dobbiamo ancora aspettare per non essere più alla mercé di animali ormai fuori controllo. Siamo dispiaciuti che questa volta a fare le spese di una gestione così scellerata del problema sia stata la presidente del Consiglio comunale di Firenze Caterina Biti, per fortuna senza gravi conseguenze, ma forse questo incidente potrà aiutare a sensibilizzare ancora di più le istituzioni per lavorare ad un piano abbattimenti che permetta di superare concretamente questa situazione. Alla presidente Biti l'augurio di una pronta guarigione”.