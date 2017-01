Cinghiali in autostrada, nuovo incidente in A11: "Strage sfiorata"

Un nuovo incidente sull'A11, la Firenze-mare, causato da cinghiali che invadono la carreggiata. E' successo nei pressi del casello di Prato Ovest, nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, anche se la notizia si è diffusa soltanto oggi.

Alla guida della vettura, in direzione mare, c'era una giovane donna, risultata per fortuna illesa dall'impatto. Morto invece l'ungulato. E' solo l'ultimo di una serie di incidenti causati in Toscana dai cinghiali.

Lo scorso 13 dicembre, sempre in A11, ma neni pressi di Lucca, c'era stato un altro incidente che aveva coinvolto un branco di cinghiali, investiti da 5 auto: gli ungulati morti in quel caso furono nove.

“La situazione è seria. Ancora una volta abbiamo rischiato una strage - commenta Francesco Mati, vicepresidente di Confagricoltura Pistoia -. Il contenimento degli ungulati deve essere prioritario. Ad oggi, nonostante la legge obiettivo approvata dalla Regione Toscana, i risultati sono insoddisfacenti”.