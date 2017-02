Incidente nel Chianti: centauro muore nel Senese

Tragedia ieri pomeriggio lungo la strada regionale 429. Lo scontro ha visto coinvolti un'auto e una moto. Nell'impatto, avvenuto intorno alle 17 in località Pestello, un 31enne ha perso la vita. Alla guida della vettura un 19enne, portato poi in condizioni non gravi all'ospedale Le Scotte di Siena. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i vigili del fuoco di Siena e i carabinieri di Poggibonsi che hanno effettuato gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Da una prima ricostruzione l'impatto sarebbe avvenuto subito dopo l'immissione in strada dell'autoveicolo da una piazzola di sosta.