Incidente a Castelfiorentino: muore una ragazza, caccia al pirata

Una giovane è stata trovata morta dai carabinieri la notte scorsa lungo la strada regionale 429 a Petrazzi, nel comune di Castelfiorentino (Firenze). I militari hanno ritrovato il corpo senza vita intorno alle 3.30: secondo una prima ricostruzione la ragazza, per la quale sono in corso le procedure di identificazione, sarebbe stata investita da un veicolo che poi si sarebbe allontanato senza prestare soccorso.

La ragazza, priva di documenti, è immediatamente deceduta a causa delle gravi lesioni riportate. La strada regionale è stata momentaneamente chiusa alla circolazione stradale, per consentire i necessari rilievi ed accertamenti. La salma è stata trasportata presso l’istituto di medicina legale di Firenze. Indagini in corso per ricostruire la dinamica ed identificare il colpevole.