Via Mannelli, provoca un incidente e scappa: denunciato un medico

Provoca un incidente stradale e poi si dà alla fuga senza prestare soccorso ai feriti. Dopo qualche ora la polizia municipale di Firenze ha rintracciato il responsabile, si tratta di un medico.

L’incidente è accaduto sabato sera in Via Mannelli presso la stazione ferroviaria di Campo di Marte. Un'auto si è fermata per far attraversare dei pedoni sulle strisce quando è stata tamponata da un'altra vettura. Inizialmente sembrava che l'auto si fermasse, poi invece si è allontanata imboccando Viale Mazzini. Gli agenti, grazie alle immagini delle telecamere della zona, hanno riconosciuto modello e veicolo risalendo al proprietario. Si trattava di una donna, risultata moglie del medico che era alla guida. Per l’uomo è scattata la denuncia per omesso soccorso.

Lievi le ferite del conducente del veicolo tamponato.