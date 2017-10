Questa mattina incidente all'angolo tra Via della Prunaia e Via Michelangelo Buonarroti. Sul posto sono intervenuti 118, carabinieri e vigili del fuoco. Quest'ultimi hanno estratto una persona dall'abitacolo di un furgone consegnandola al 118. Una 37enne è stata accompagnata in codice rosso all'ospedale di Careggi.