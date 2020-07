Incidente sulla Bretella e code in Fi-PI-LI, traffico intenso per chi rientra dalla costa

Code in direzione Firenze fino a 6 chilometri si sono formate sull'autostrada A11 Firenze-Mare, a causa di un incidente che si è verificato poco prima delle 18 tra la fine della Bretella Lucca-Viareggio e l'uscita di Capannori.

Per seguire l'andamento in tempo reale della situazione si può consultare il sito www.autostrade.it.

Code e rallentamenti anche in Fi-pi-li, per il rientro dal weekend sulla costa, in direzione di Firenze.

I primi rallentamenti dopo Cascina per chi proviene da Pisa, superata Lavoria per chi rientra dalla costa livornese.

Altre code segnalate per il cantiere fra Montelupo e Ginestra Fiorentina. In questo caso i rallentamenti iniziano già da Empoli Est.