Incidenti sull'autostrada A1: muore conducente di pullman

Stamani due incidenti si sono verificati lungo l'autostrada A1. Entrambi in direzione Firenze, entrambi nella zona del Valdarno. Il primo, avvenuto intorno alle 8, ha visto un mezzo pesante urtare la barriera spartitraffico. Il tir si è intraversato provocando code fino a 10 chilometri in direzione nord. Il conducente del mezzo sarebbe rimasto ferito in maniera non grave.



Intorno alle 10:30 il secondo sinistro, stavolta mortale, tra Arezzo e Valdarno. Un pullman proveniente da Napoli, senza passeggeri a bordo, ha tamponato un tir che trasportava mattoni. Coinvolte anche due auto. Il conducente del pullman è deceduto. Ferito anche un altro guidatore. Le code, durate fino al pomeriggio, sono arrivate fino a 9 chilometri.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...