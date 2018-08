Incidente mortale sull'autostrada A1: a fuoco un'auto

Incidente mortale questo pomeriggio alle ore 15:30 circa sull'autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione di Roma all'altezza del km 384. Un'auto si è ribaltata facendo tutto da sola e ha preso fuoco. A causa del sinistro le due persone all'interno della vettura sono decedute.

Sul luogo dell'evento, oltre al personale della Direzione 4° Tronco di Firenze sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici.

Attualmente il traffico scorre su una sola corsia e si registrano 5 km di coda verso Roma.

Agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Roma Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Monte San Savino e percorrere la viabilità ordinaria verso sud per raggiungere la stazione autostradale di Valdichiana dove rientrare in autostrada verso Roma.