Incidente sull'autostrada A1: traffico bloccato tra Incisa Reggello e Valdarno

Sulla A1 Milano Napoli, tra Incisa Reggello e Valdarno, in direzione Roma, il traffico è bloccato con 4 km di coda in aumento a causa di un incidente avvenuto tra una vettura e un mezzo pesante all'altezza del km 327. A seguito dell'incidente (verificatosi alle ore 17.50) un mezzo pesante si è ribaltato. Sul luogo dell'incidente è presente il personale di autostrade, la polizia stradale ed i mezzi di soccorso sanitari e meccanici.

Autostrade consiglia di uscire ad Incisa, seguire per Figline Valdarno, prendere la Statale 69 S.Giovanni-Montevarchi e rientrare a Valdarno.