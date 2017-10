Incidente sull'autostrada A1: un ferito tra Firenze sud e Incisa Reggello

Incidente nel pomeriggio, intorno alle ore 16:00 circa, sull'autostrada A1 nel tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello (in direzione di Roma). Nel sinistro, che ha visto il coinvolgimento di quattro mezzi pesanti di cui due bisarche, una persona è rimasta ferita.

Sul luogo dell'evento, oltre al personale della Direzione 4° Tronco di Firenze, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i soccorsi meccanici e sanitari. Sono in atto le operazioni di soccorso e al momento, in direzione di Roma, il traffico scorre su una corsia e si registrano dieci chilometri di coda.