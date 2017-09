Incidente sull'autostrada A1: code tra Firenze Sud e Incisa Reggello / VIDEO

Code e disagi sia in direzione nord sia verso sud

Code sull'autostrada A1 dopo che un incidente è avvenuto sul tratto compreso tra Incisa-Reggello e Firenze Sud. Incidente nel quale un mezzo pesante, dopo avere perso il controllo, ha sbandato urtando la barriera spartitraffico e occupando anche parte della carreggiata opposta. Nell'incidente, avvenuto in direzione di Firenze, una persona è rimasta ferita.



Al momento il traffico scorre su una corsia su ciascuna carreggiata e si registrano 9 km di coda in direzione di Firenze e 4 km di coda in direzione di Roma. Per le lunghe percorrenze verso nord Autostrade consiglia di uscire a Valdichiana, prendere il raccordo Siena Bettolle SS326 verso Siena e rientrare in autostrada a Firenze Impruneta. Per le brevi percorrenze, per i soli veicoli leggeri, il consiglio è di uscire ad Incisa-Reggello e rientrare in autostrada a Firenze Sud. Percorsi inversi per chi da Firenze è diretto verso Roma.