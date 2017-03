Incidente in A1: autostrada chiusa in direzione sud

I vigili del fuoco di Arezzo stanno intervenendo sulla A1 al Km 370, tra Arezzo e Monte San Savino, per un incidente stradale che vede coinvolti mezzi pesanti e autovetture. A seguito dell'incidente si è sviluppato un incendio dei veicoli. Si sospetta il coinvolgimento di persone nell'incendio. L'autostrada in direzione sud è chiusa al traffico.

In serata, alle ore 20:40 circa, sulla A1 Milano-Napoli era stato riaperto il tratto di A1 Direttissima compreso tra l'allacciamento con l'A1 Panoramica e Badia in direzione di Firenze, che era stato chiuso per un incidente tra sette veicoli, di cui tre pesanti. Nel sinistro cinque persone sono rimaste ferite.

