Incidente in A1: chiuso tratto dell'autostrada tra Calenzano e Barberino

Poco dopo le 17:30 è stato chiuso il tratto dell'autostrada A1, compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, a causa di un incidente avvenuto all'interno della galleria "Croci di Calenzano" tra un mezzo pesante e un'auto. Il tratto è stato riaperto poco prima delle 19.

Sul luogo del sinistro, avvenuto in direzione di Bologna, il traffico é rimasto bloccato e si sono registrati fino a 7 km di coda verso Bologna. Il personale di Autostrade per l'Italia ha distribuito bottigliette d'acqua agli automobilisti in coda.