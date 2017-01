Incidente in A1: tamponamento tra tir, code sull'autostrada 

Stamani, intorno alle 12, i vigili del fuoco sono intervenuti sull'autostrada A1 per un tamponamento tra 4 mezzi pesanti. L'incidente è avvenuto prima della galleria Le Croci, nel comune di Calenzano. La carreggiata nord è rimasta inizialmente completamente chiusa, tra Calenzano ed il bivio con la variante di Valico, per permettere l'intervento dei soccorritori e di spostare i mezzi pesanti: ciò ha causato il formarsi di lunghe code. Fino a 12 chilometri. Il transito è poi stato riaperto.

Autostrade per l'Italia consiglia ai mezzi pesanti, e per lunghe percorrenze, di prendere l'A11 in direzione Pisa, per poi uscire a Pistoia e percorrere la statale 64 Porrettana in direzione Bologna, per poi rientrare in A1 a Sasso Marconi.

Il 118 ha comunicato che nell'incidente ci sono stati due feriti, un italiano e un polacco con una gamba fratturata: sono stati trasportati il primo all'ospedale di Borgo San Lorenzo ed il secondo al Cto di Firenze. I veicoli coinvolti trasportavano il primo rifiuti, il secondo era vuoto, il terzo argilla ed il quarto sapone da lavastoviglie.